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Şişli'de Eşini Vurarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Şişli'de bir adam, tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 23:32
Şişli'de Eşini Vurarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Şişli'de Eş Cinayeti

Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde trajik bir olay yaşandı. Duyulanlara göre, Yılmaz U. isimli şahıs, eşi Gülcan U. ile yaşadığı tartışma sırasında silahını çekerek onu vurdu.

Olayın Gelişimi

Dün öğle saatlerinde Alev Sokak'ta meydana gelen olay sonrasında, Gülcan U. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlının Yakalanması

Olayın ardından çevredeki güvenlik birimleri derhal harekete geçti. Yılmaz U., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcılığına verdiği ifadelerin ardından hakim karşısına çıkarılan Yılmaz U., "kasten öldürme" suçlaması ile tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bölgede meydana gelen bu tür olayların önüne geçebilmek için yetkililerin önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

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