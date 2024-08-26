Şişli'de Kaçak Kazı: 4 Şüpheli Yakalandı

Şişli'de Kaçak Kazı Operasyonu

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

23 Ağustos tarihinde, Feriköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta kaçak kazı yapıldığına dair ihbar alan emniyet ekipleri, hemen harekete geçti. Yapılan incelemelerde, mezarlık alanında yaklaşık 6 metre derinliğinde bir kazı yapıldığı belirlendi. Ekipler, bölgede 48 çömlek parçası, 6 pet şişe ve 1 cam kavanoz buldu.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin Küçükçekmece'den mezarlığa 2 ayrı araçla geldikleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen V.Ş, N.S, M.A. ve A.A., emniyet güçlerince yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gözaltındaki N.S. ve V.Ş'ye ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, definecilik ve define yerleri hakkında 48 sayfalık doküman, kaya kırmada kullanılan 6 adet patlayıcı madde, define aramak için kullanılan alan tarama cihazı ve havalı tabanca ele geçirildi.

Kazının Nedeni

Şüphelilerin mezarlığın yanında gömü olduğuna inandıkları için bu kazıyı gerçekleştirdikleri, ancak kazı sonrası herhangi bir değerli malzeme bulamadıkları anlaşılmıştır. Şu anda gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta Feriköy Mahallesi'ndeki Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı içinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta Feriköy Mahallesi'ndeki Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı içinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta Feriköy Mahallesi'ndeki Aya Lefter Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı içinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.