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Şişli'de Kadınların Cep Telefonlarını Gasbeden Zanlı Tutuklandı

Şişli'de yalnız kadınların cep telefonlarını gasbeden Y.K., yakalanarak tutuklandı. Gasp anları kamerada.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:15
Şişli'de Kadınların Cep Telefonlarını Gasbeden Zanlı Tutuklandı

Şişli'de Gasp Olayına Sert Müdahale

Şişli'de, yolda yalnız yakaladığı kadınların cep telefonlarını gasbeden Y.K. isimli şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili olarak, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri metrobüs durağı çevresinde meydana gelen gasp olaylarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Güvenlik Kameraları Olayı Aydınlattı

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi ve şüphelinin kimliğini belirleyerek Y.K. ismine ulaştı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, zanlı belirlenen adreste gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Gasp esnasında yaşananların güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Görüntülerde, Y.K.'nın yalnız yürüyen kadınları köşeye sıkıştırdığı ve cep telefonlarını gasbettiği anlar dikkat çekti.

Bu olay, şehirdeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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