Şişli'de Kayıp Kız Çocuğu Cinayeti: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de Kayıp Kız Çocuğu Çerçevesinde Gelişmeler

Şişli'de iki gün boyunca kayıp olarak aranan 6 yaşındaki Ş.E.H.'nin cesedinin bulunmasının ardından, olayla ilgili olarak şüpheli bir kişi yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Kayıp Başvurusu ve Araştırmalar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan Ş.E.H. için yoğun bir araştırma yürüttü. Kız çocuğu hakkında ailesinin yaptığı kayıp başvurusu doğrultusunda, bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

Ceset Bulundu ve Şüpheli Yakalandı

Yapılan çalışmalar sonucunda, Feriköy Mezarlığı'nda Ş.E.H.'nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili detaylı inceleme gerçekleştiren ekipler, çocuğu öldürdüğü iddia edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Adli Süreç Başladı

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gerekli işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan, kız çocuğunun cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile yakınları, cenazeyi almak amacıyla Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Şişli'de iki gündür kayıp olarak aranırken mezarlıkta cesedi bulunan kız çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Şişli'de iki gündür kayıp olarak aranırken mezarlıkta cesedi bulunan kız çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.