Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Şişli'de Motosiklet Hırsızlığı ve Yankesicilik Davası: Zanlı Tutuklandı

Şişli'de motosiklet hırsızlığı ve yankesicilik yapan bir kişi, yapılan çalışmalar sonucu tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:25
Şişli'de Motosiklet Hırsızlığı ve Yankesicilik Davası: Zanlı Tutuklandı

Şişli'de Motosiklet Hırsızlığı ve Yankesicilik Olayları

İstanbul'un Şişli ilçesinde motosiklet hırsızlığı ve yankesicilik yaptığı tespit edilen bir zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü geniş kapsamlı bir soruşturmadan sonra gerçekleşti.

Kamera Kayıtları İncelendi

Emniyet ekipleri, 31 Temmuz ve 12 Ağustos tarihlerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ve yankesicilik vakalarına dair güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Bu görüntüler ışığında, şüphelinin kimliği belirlendi ve İnönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin Yöntemleri

Yakalanan T.T., park halindeki motosikletleri çeşitli yöntemlerle çalıştırarak çalmış ve aynı zamanda yankesicilik eylemlerinde bulunmuş. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek "motosiklet hırsızlığı" ve "yankesicilik" suçlamalarıyla tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Şüphelinin motosiklet çalarken ve yankesicilik yaparken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de dikkat çekti. Kaldırım üzerinde park halindeki motosikleti çalıştırarak kaçan T.T.'nin, yolda yürürken hırsızlık yapması anbean kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı