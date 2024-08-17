Şişli'de Motosiklet Hırsızlığı ve Yankesicilik Davası: Zanlı Tutuklandı

Şişli'de Motosiklet Hırsızlığı ve Yankesicilik Olayları

İstanbul'un Şişli ilçesinde motosiklet hırsızlığı ve yankesicilik yaptığı tespit edilen bir zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü geniş kapsamlı bir soruşturmadan sonra gerçekleşti.

Kamera Kayıtları İncelendi

Emniyet ekipleri, 31 Temmuz ve 12 Ağustos tarihlerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ve yankesicilik vakalarına dair güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Bu görüntüler ışığında, şüphelinin kimliği belirlendi ve İnönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin Yöntemleri

Yakalanan T.T., park halindeki motosikletleri çeşitli yöntemlerle çalıştırarak çalmış ve aynı zamanda yankesicilik eylemlerinde bulunmuş. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edilerek "motosiklet hırsızlığı" ve "yankesicilik" suçlamalarıyla tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Şüphelinin motosiklet çalarken ve yankesicilik yaparken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de dikkat çekti. Kaldırım üzerinde park halindeki motosikleti çalıştırarak kaçan T.T.'nin, yolda yürürken hırsızlık yapması anbean kaydedildi.