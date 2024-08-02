Şişli'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

Şişli'de Kaza: Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı
Şişli'de, Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Olay, Murat E. tarafından kullanılan 34 EIM 778 plakalı hafif ticari aracın, Hakan G. yönetimindeki 34 CDH 164 plakalı motosikletle çarpışmasıyla gerçekleşti.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin yaptığı incelemeler sona erdikten sonra motosiklet, yoldan çekici yardımıyla kaldırıldı.
Şişli'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Şişli'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Şişli'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Şişli'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Şişli'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.