Şişli'de Narkotik Uygulaması: Dört Gözaltı ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Şişli'de Narkotik Operasyonu Düzenlendi

İstanbul'un Şişli ilçesinde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında, toplamda dört kişi gözaltına alınarak bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kuştepe Bölgesindeki Operasyon

Kuştepe bölgesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Şişli Asayiş ve Çocuk Büro Amirliklerinden oluşan 79 kişilik bir ekip, "narkotik dar alan" uygulaması gerçekleştirdi.

Denetimler ve Gözaltılar

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durduruldu ve aramaya tabii tutuldu. Sürücülerin ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda, şüpheli olarak değerlendirilen bireylerin üst araması yapıldı. Bu aramalar sırasında 2 kişide uyuşturucu madde bulundu ve haklarında arama kararı olan 2 kişi de gözaltına alındı.

Diğer Buluntular

Düzenlenen operasyon sırasında, bir ruhsatsız silaha da el konuldu. Toplamda 415 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı ve 107 araç denetlendi. Ayrıca, 13 sürücüye idari para cezası kesildi.