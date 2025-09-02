Şişli'de Panelvan ile Motosikletliler Arasında Kavga Kamerada
Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda çevredekiler müdahale etti
Halide Edip Adıvar Mahallesi Akar Caddesi üzerinde seyir halindeyken panelvan sürücüsü ile motosiklet sürücüleri arasında tartışma çıktı.
Taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı fiziksel kavgaya dönüştürdü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kısa sürede müdahale ederek tarafları ayırdı.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücülerinin kavga ettikleri kişiye kaskla vurduğu anlar yer alıyor.
Kavganın çıkış nedeni hakkında bilgi verilmedi.