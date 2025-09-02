DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,92 0,68%
ALTIN
4.605,32 -0,18%
BITCOIN
4.536.478,85 -1,35%

Şişli'de Panelvan ile Motosikletliler Arasında Kavga Kamerada

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Akar Caddesi'nde panelvan sürücüsü ile motosikletliler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı; çevredekiler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:33
Şişli'de Panelvan ile Motosikletliler Arasında Kavga Kamerada

Şişli'de Panelvan ile Motosikletliler Arasında Kavga Kamerada

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda çevredekiler müdahale etti

Halide Edip Adıvar Mahallesi Akar Caddesi üzerinde seyir halindeyken panelvan sürücüsü ile motosiklet sürücüleri arasında tartışma çıktı.

Taraflar araçlarını yol kenarına çekerek tartışmayı fiziksel kavgaya dönüştürdü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kısa sürede müdahale ederek tarafları ayırdı.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücülerinin kavga ettikleri kişiye kaskla vurduğu anlar yer alıyor.

Kavganın çıkış nedeni hakkında bilgi verilmedi.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor
2
Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor
3
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar öldürüldü — Ailesi yasta
4
Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Görüştü
5
İstanbul'da Ağustos'ta 2 bin 578 Hükümlü ve 5 bin 201 Şüpheli Yakalandı
6
TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma
7
Kırşehir'de 26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari B.U. Yakalandı

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini