Şişli'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Şişli'de Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Kuştepe Mahallesi Yoncalı Sokak'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. 34 KLR 316 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangın ihbarının ardından, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak sokakta düzeni sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede söndürülmesi olası bir facianın önüne geçti.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı ve hasar gören aracın durumu araştırılıyor.