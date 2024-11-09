Şişli'de Pompalı Tüfekle Ateş Açan Şüpheli Güvenlik Kamerasında

Şişli'de Dehşet Anları: Pompalı Tüfekle Şehirde Terör Estirdi

İstanbul'un Şişli ilçesinde, 6 Kasım Çarşamba akşamı, Bozkurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Şüphelinin elinde tüfekle sokakta bağırarak dolaşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında patlayan kurşunların hedefi olan vatandaşlar, büyük bir panik içerisinde olay yerinden kaçtı. Güvenlik güçlerine ihbarın yapılmasının ardından, polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

Olayla ilgili incelemelerde bulunan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını dikkatle inceledi. Görüntüler üzerinden kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre, olayın bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Şüphelinin kaçış anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu korkunç olay, çevre halkında büyük bir endişe yarattı ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı.