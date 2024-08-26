Şişli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gürültü Üzerine Patlak Veren Kavga

Şişli'de meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olay, Kuştepe Mahallesi'nde geçtiğimiz gün gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgilere göre, İsmet Sezişli isimli vatandaş, dışarıda bulunan bir grup nedeniyle sokakta büyük bir gürültü olduğunu fark etti. Gürültü çıkardıkları için grup üyelerini uyaran Sezişli'nin müdahalesine E.C.E. isimli grup üyesi, bağırarak karşılık verdi. Bu, iki taraf arasında tartışmaya neden oldu.

Silahlar Çekildi

Tartışma büyüdüğünde, Sezişli evinden silahını alarak sokağa indi. E.C.E. de evinden pompalı tüfeğini alarak karşılık verdi. Çatışma esnasında her iki taraftan da ateş açıldığı bilgisi alındı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı durumda hastaneye kaldırılan İsmet Sezişli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı E.C.E. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitmiş olup, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çatışmanın sebepleri ve diğer detayları araştırmaya devam ediyor.