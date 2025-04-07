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Şişli'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Kaçan Şüpheliler Aranıyor

Şişli'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Kaçan 4 şüpheli için güvenlik kameraları inceleniyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:30
Şişli'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, Kaçan Şüpheliler Aranıyor

Şişli'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, apart dairede kalan biri kadın iki kişi yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde, bir binanın zemin katındaki daireye giren dört kişi, Gültekin G. ve hamile olduğu öğrenilen Kader K.'ye ateş açtı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, girdikleri dairede Gültekin G. ile Kader K.'yi yaralı buldu. Hastaneye kaldırılan iki kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak çevreyi şeritlerle kapattı. Saldırının ardından kaçan dört şüpheli, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

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