Şişli'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Şişli, 19 Mayıs Mahallesi'nde tadilat yaparken silahla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:31
Şişli'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Şişli'de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

İstanbul'un Şişli ilçesinde, tadilat için gittiği bir daireden çıkan bir kişi, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay Detayları

Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. Tadilat amacıyla daireye gelen Taştan K, malzeme almak için sokakta park halindeki aracının yanına gittiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından silahla vuruldu.

Saldırının ardından olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Taştan K, sağlık görevlilerinin hızla yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Olay yerinde incelemeler yapan polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın arka planı ve saldırganın kimliği hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta.

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