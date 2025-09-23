Şişli'de Taksici Cinayetinde 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de alacak-verecek meselesi nedeniyle silahla vurulan taksici Ali Sancar'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 13:50
Şişli'de Taksici Cinayetinde 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de Taksici Cinayetinde 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Olay ve soruşturma

Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak'ta 20 Eylül günü, 34 TJZ 47 plakalı taksisi içinde silahla vurulan taksici Ali Sancar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gözaltılar ve adliyeye sevk

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan üç şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bulunan 16 yaşındaki şüpheliler B.E.D. ve M.D. ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki şüpheli Burak K. (29) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ifadeleri

Adliyeye götürülürken polislerle birlikte gelen Burak K., gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusuna 'Ben yardımcı oldum, ben öldürmedim' dedi. Emniyetteki ifadesinde ise, Ali Sancar ile aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğunu belirterek, diğer iki şüpheliyi para karşılığında tuttuğunu, motosiklet ve silah temin edip saldırıyı azmettirdiğini söylediği öğrenildi.

Sabıka kayıtları

Emniyet kayıtlarına göre Burak K.'nin yaralama ve uyuşturucu suçlarından 6 kaydı, saldırıyı gerçekleştiren B.E.D.'nin tehdit ve yaralamadan 2 kaydı, motosikleti kullanan M.D.'nin ise uyuşturucu ve yağma suçlarından 2 kaydı bulunduğu belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Shillman'ın Charlie Kirk'e Finansman Durdurma İddiası
2
Tokayev New York'ta: Kazakistan'ın Yatırım Potansiyeli ve ABD İşbirliği
3
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
4
Trabzon'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
5
İsrail, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nü kapattı
6
Hultsfred’te cami yangını: Kundaklama şüphesi
7
Kocaeli'de hamile kadın ve 4 aylık bebeğin öldüğü kazada sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek