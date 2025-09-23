Şişli'de Taksici Cinayetinde 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Olay ve soruşturma

Eskişehir Mahallesi Bekçi Mahmut Sokak'ta 20 Eylül günü, 34 TJZ 47 plakalı taksisi içinde silahla vurulan taksici Ali Sancar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gözaltılar ve adliyeye sevk

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan üç şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde bulunan 16 yaşındaki şüpheliler B.E.D. ve M.D. ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki şüpheli Burak K. (29) adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ifadeleri

Adliyeye götürülürken polislerle birlikte gelen Burak K., gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusuna 'Ben yardımcı oldum, ben öldürmedim' dedi. Emniyetteki ifadesinde ise, Ali Sancar ile aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğunu belirterek, diğer iki şüpheliyi para karşılığında tuttuğunu, motosiklet ve silah temin edip saldırıyı azmettirdiğini söylediği öğrenildi.

Sabıka kayıtları

Emniyet kayıtlarına göre Burak K.'nin yaralama ve uyuşturucu suçlarından 6 kaydı, saldırıyı gerçekleştiren B.E.D.'nin tehdit ve yaralamadan 2 kaydı, motosikleti kullanan M.D.'nin ise uyuşturucu ve yağma suçlarından 2 kaydı bulunduğu belirlendi.