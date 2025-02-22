Şişli'de Tuzlama Skandalı: Belediye Ekipleri Araçların Üzerine Tuz Attı

Şişli’de kar yağışının ardından tuzlama çalışmaları kontrolden çıktı; park halindeki araçların üzerine kürekle tuz atıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 12:26
Şişli'de Tuzlama Skandalı: Belediye Ekipleri Araçların Üzerine Tuz Attı

Şişli'de Tuzlama Uygulaması Tartışma Yarattı

Şişli'de kar yağışı sonrası başlatılan tuzlama çalışmaları, düşündürücü bir biçimde gerçekleşti. Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi'nde, Şişli Belediyesi ekipleri, park halindeki araçların üzerine kürekle tuz attı.

Görüntüleri Paylaşıldı

Tuzlama aracının arkasında ilerleyen bir otomobildeki vatandaş, cep telefonu kamerasıyla bu olayı görüntülemeyi başardı. Videoda, tuzun araçlara zarar verebileceği yönündeki endişelerini belirten vatandaşların tepkileri de duyulabiliyor.

Yetkililere Çağrı

Bu durum, vatandaşlar arasında tartışmalara yol açarken, Şişli Belediyesi’nin tuzlama uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği görüşleri dile getiriliyor. Araç sahipleri, yapılan bu işlemin taşıtlarına vereceği zarardan endişe duyuyor.

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