DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.448.308,6 -0,56%

Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: H.K. Tutuklandı

Mecidiyeköy'de 28 Ağustos'ta evinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.K. (36), 5 ayrı suçtan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 15:52
Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: H.K. Tutuklandı

Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: H.K. Tutuklandı

Polis, Mecidiyeköy'deki şüpheliyi binaya girerken yakaladı

Şişli'nin Mecidiyeköy Mahallesi'nde yürütülen çalışmada, evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen zanlıya yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 28 Ağustos tarihinde şüpheliyi binaya girerken yakaladı.

Yakalanan zanlının H.K. (36) olduğu, hakkında 5 ayrı suçtan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Evde yapılan aramada uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, pres makinesi, çok sayıda şeffaf poşet, 3 cep telefonu ve 20 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K., emniyet ve adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yaşar Güler'den 30 Ağustos Mesajı: Devlet Mezarlığı Ziyareti ve Emanet Vatan Vurgusu
2
İzmir'de 8 Sahipsiz Hayvan Zehirlenmesi: 1 Şüpheli Gözaltında
3
Edirne ve Kırklareli'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
4
Tel Aviv'de Araç Patlaması: 4 Yaralı, 1 Gözaltı
5
Çanakkale Kültür Yolu Festivali başladı
6
Sabina Aliyeva: 4 Bin Kayıp Azerbaycanlı İçin Uluslararası Çağrı
7
Suluova'da düğünde damada takı olarak Hint horozu verildi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta