Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: H.K. Tutuklandı

Polis, Mecidiyeköy'deki şüpheliyi binaya girerken yakaladı

Şişli'nin Mecidiyeköy Mahallesi'nde yürütülen çalışmada, evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen zanlıya yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, 28 Ağustos tarihinde şüpheliyi binaya girerken yakaladı.

Yakalanan zanlının H.K. (36) olduğu, hakkında 5 ayrı suçtan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Evde yapılan aramada uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, pres makinesi, çok sayıda şeffaf poşet, 3 cep telefonu ve 20 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K., emniyet ve adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.