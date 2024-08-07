Şişli'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Şişli'de Zincirleme Trafik Kazası Yaşandı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, D-100 kara yolunun Okmeydanı mevkisinde Edirne istikametinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kaza, bir otomobil, bir servis minibüsü ve bir İETT otobüsünün karışması sonucu meydana geldi. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri ve Müdahale

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastaneye sevk etti. Kaza, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkileyerek yoğunluk oluşturdu.

Yetkililer, kaza ile ilgili incelemeleri sürdürüyor.