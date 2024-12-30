Şişli'deki Yıkımda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Şişli'de Yıkım Sırasında Yangın!

Şişli'nin Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi yapılan 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Olayın Gelişimi

Yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yıkım işlemleri sırasında çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan işçiler, kendi imkanlarıyla güvenli bir şekilde dışarı çıkmayı başardı.

Yangının Detayları

İtfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ayrıca, yanmış olan binanın daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Şişli'de yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şişli'de yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.