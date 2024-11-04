Sistani'den Uluslararası Topluma Eleştiri: Gazze ve Lübnan'daki Kriz Devam Ediyor

Irak'ta Sistani'den Uluslararası Topluma Sert Eleştiri

Irak'ın önde gelen Şii dini otoritesi Ayetullah Ali es-Sistani, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü saldırılara karşı uluslararası toplumun etkisizliğine dikkat çekti. Sistani, bu durumun sivillerin kurtulmasına yardımcı olamadığını belirterek derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

BMGK Temsilcisi ile Görüşme

Sistani, Necef'teki ofisinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Muhammed el-Hassan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Lübnan ve Gazze'deki trajik olaylar üzerinde duruldu.

Irak’taki Zorluklar

Sistani, Irak'ın büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, halkın çeşitli düzeylerde acı çektiğini dile getirdi. Ülkenin karşılaştığı sorunların üstesinden gelmek için, yönetimde liyakat ve dürüstlük esasına dayanan bir seçim yapılması gerektiğini vurguladı.

Yolsuzlukla Mücadelede Uzun Bir Yol Var

Ayetullah Sistani, yolsuzlukla mücadele için sürekli çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ancak bu hedefe ulaşmanın uzun bir yolculuk olduğunu ve bunun için bilimsel ve pratik planlar oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi. Sistani'nin Üzüntüsü ve Umutları

Sistani, yasaların üstünlüğünün sağlanması ve dış müdahalelerin önlenmesi gerektiğinin altını çizerken, Iraklıların geçmişten ders alarak daha iyi bir gelecek inşa etmelerini istedi.