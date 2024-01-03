Haberler

Gündem

Site otoparkında 1.5 ton kaçak kesilmiş et ele geçirildi

Site otoparkında 1.5 ton kaçak kesilmiş et ele geçirildi Bursa'da bir site otoparkında atıl halde bulunan 1,5 tonluk et, sağlık ekipleri tarafından sağlıksız olduğu gerekçesiyle yok edildi. Otoparkta ne amaçla bırakıldığı bilinmeyen etler, polis ekipleri tarafından da incelendi.