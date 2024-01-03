Site otoparkında 1.5 ton kaçak kesilmiş et ele geçirildi

Bursa'da bir site otoparkında atıl halde bulunan 1,5 tonluk et, sağlık ekipleri tarafından sağlıksız olduğu gerekçesiyle yok edildi. Otoparkta ne amaçla bırakıldığı bilinmeyen etler, polis ekipleri tarafından da incelendi.

Site otoparkında 1.5 ton kaçak kesilmiş et ele geçirildi
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Bursa'da bir site otoparkında kaçak et operasyonu yapıldı. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri adreste 1,5 tonluk et ele geçirdi. Etlerin sağlıksız koşullarda kesildiği ve depolandığı belirlendi.

Otoparkta 9 dolap dolusu koyun eti ele geçiren ekipler, binanın girişinde mezbaha kurulduğunu gördü.

Sağlıksız koşullarda kesilen ve depolanan 1,5 tonluk et, belediye ekipleri tarafından imha edildi. 

Belediye ekipleri, kaçak kesim ve depolama yapan yere ceza kesti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ruhsatsız işletmeye 150 bin lira para cezası verdi.

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