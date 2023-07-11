Sitede oturan ev sahibi ve kiracılar dikkat! Site aidatları için flaş karar çıktı

Son dönemde hızla artan site aidatlarına yönelik düzenlemeler yapılacak. Yüksek aidat artışlarına karşı yasal bir sınırlama getirilmesi planlanıyor. Sektör temsilcisi Arzu Turan, aidatların enflasyonun üzerinde artırım yapan site yönetimlerine karşı yasal yaptırımlar içeren bir yönetmeliğin yakında yürürlüğe gireceğini belirtti.

Bu düzenleme ile aidatlar için bir tavan sınırı belirlenecek ve aşılması durumunda yasal yaptırımlar uygulanacak. Site aidatlarının yüksek artışlarına karşı bu düzenlemenin önemli bir adım olduğu vurgulanıyor. Yasal düzenlemelerin site sakinlerini koruma ve adil bir şekilde aidat ödemelerini sağlama amacı taşıdığı belirtiliyor.

Bu sayede site yönetimleri, aidatlar konusunda daha dikkatli ve adaletli bir politika izlemek zorunda kalacak. Söz konusu düzenleme, site sakinlerinin mağduriyetini önlemek ve mali açıdan daha güvenli bir ortam sağlamak amacını taşıyor. Aidatların enflasyon oranının üzerinde artırılması durumunda, site yönetimleri yasal sorumluluk altında olacak ve gereken yaptırımlarla karşılaşabilecekler. Bu düzenleme, site sakinlerine daha şeffaf bir yönetim ve daha adil aidat politikaları sunmayı hedefliyor. İşte detaylar...





SİTE AİDATLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Son dönemde artan site aidatlarına yönelik yasal düzenlemeler yapılacak. Site aidatlarının enflasyonun üzerinde artırılması şikayetlerine ve mağduriyetlere yol açmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, yakında yürürlüğe girecek bir yönetmelikle aidat artışlarına sınırlama getirecek. Bu düzenlemeyle aidat artışları enflasyon oranında yapılacak ve üst sınırın üzerinde artışlar cezalandırılacak. Bazı sitelerde yaşanan %80-%100'e varan artışlar da engellenmiş olacak. İşte ayrıntılar...





Sınırların belirlenmesiyle birlikte site yönetimleri, belirtilen üst sınırı aşamayacak ve gereken denetimler yapılacak. Fahiş artış yapan site yönetimleri, şikayetlerin değerlendirilmesi sonucunda cezalandırılacak. Vatandaşlar, itirazlarını site yönetimlerine 7 gün içinde iletebilecek ve olumlu bir yanıt alamazlarsa ilgili bakanlığa başvurabilecekler.

Bu düzenleme, aidat konusunda ev sahipleri ve kiracıları da birleştiriyor. Yüksek aidatlar hem kiracılar hem de ev sahipleri için zorluk yaratabiliyor. Kiracılar, yüksek aidatlar nedeniyle ödeme zorluğu yaşarken, ev sahipleri ise kiracı bulmakta güçlük çekebiliyor veya boş kalan evlerinde yüksek aidatları kendi ödemek zorunda kalabiliyorlar.

Bu düzenlemeyle birlikte yüksek site aidatlarına ilişkin şikayetlerin son bulması ve daha adil bir aidat politikası izlenmesi hedefleniyor. Site sakinleri, aidatlarının makul bir düzeyde kalmasını ve enflasyon oranında artışlarla sınırlı tutulmasını bekliyor. Bu düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, aidatlarının adaletli bir şekilde belirlenmesini sağlayacak bir mekanizmaya sahip olacaklar.

Sonuç olarak, site aidatlarının yüksek artışlarına karşı yasal düzenlemeler yapılacak. Enflasyonun üzerinde artışlar yapılamayacak ve belirlenen üst sınırın aşılması durumunda yasal yaptırımlar uygulanacak. Bu düzenlemeyle birlikte site sakinleri, daha adil ve makul düzeyde aidatlarla karşılaşmayı umuyorlar.