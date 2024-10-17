Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Eğitim Ara

Sivas'ta Depremler Eğitimi Etkiledi

Sivas'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bu nedenle, Cumhuriyet Üniversitesi'nde bugün eğitime ara verildiği açıklandı.

Üniversiteden Açıklama

Üniversitenin sosyal medya platformu üzerinden yapılan duyuruda, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde gerçekleşen depremler sonucu, 17 Ekim 2024 Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmiştir. Tüm öğrencilerimize ve halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Gelişmelerin yakından takip edilmesiyle birlikte, afet sonrası durum değerlendirmeleri yapılacağı bildirildi.