Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde KKKA: 110 pozitif, 10 ölüm

Rektör Şengönül'ün değerlendirmesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle bu yıl hastanelerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Şengönül, düzenlediği basın toplantısında göreve gelmesinin ardından geçen 1 yılı değerlendirdi.

Üniversite yerleşkesinde yapımı devam eden yeni hastane binasının %90'ının tamamlandığını belirten Şengönül, binayı en kısa zamanda hizmete sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

KKKA vaka sayılarına ilişkin bilgi veren Şengönül, şu ifadeleri kullandı: "KKKA şüphesiyle 204 hasta hastanemize başvurdu. Bunlardan 110'unun testi pozitif çıktı, yani gerçekten enfekte olmuşlar. Bunlardan 10'u vefat etti."

Vefat edenlerin genelde hastalığın son döneminde hastaneye başvuran kişiler olduğuna dikkat çeken Şengönül, tedavide yaklaşık %90 başarı elde edildiğini vurguladı. Şengönül ayrıca, "110 kişiden 100'ü kurtarıldı. Bu önemli bir başarı ve üniversitemizin bu anlamda önemli bir merkez haline geldiği anlamına gelir." dedi ve enfekte olanların %37'sinin çocuklardan oluştuğunu aktardı.

Şengönül, üniversitenin ve hastanenin finansal durumuna dair de bilgi vererek, Türkiye'de borcu bulunmayan 4 üniversite hastanesinden biri olmanın memnuniyetini dile getirdi.

Aşı çalışmaları ve Başhekim Doğan'ın açıklamaları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, KKKA konusunda yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Doğan, çalışmanın İsveç kökenli olduğunu ve Cumhuriyet Üniversitesi ile Kafkas Üniversitesinin katkı sağladığını belirtti.

Doğan, çalışmaya dair şunları söyledi: "Aşı çalışmalarında şu an faz 1 dönemi tamamlandı ve faz 2'ye geçildi. Faz 2'nin bir kısmı da önümüzdeki yıl için inşallah bizim üniversitemizde alınacak. Faz 2'den sonra inşallah faz 3'te aşı piyasaya çıkmış olacak."

Doğan ayrıca, Prof. Dr. Nazif Elaldı'nın aşı çalışmaları konusunda büyük çaba sarf ettiğini ve çalışmaların gelecek yıl hız kazanmasının beklendiğini ifade etti.

