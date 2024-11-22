Sivas Emniyet Müdürlüğü’nden Kadına Şiddete Karşı Etkileyici Klip

Sivas Emniyet Müdürlüğü’nden Anlamlı Kampanya

Sivas Emniyet Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla bir klip hazırladı. Klipte, kadın polislerin de yer alması, mesajın gücünü artırdı.

Klipteki Mesajlar

Klip çekimleri, şehrin farklı lokasyonlarında gerçekleştirildi. "Kadına yönelik şiddete dur demek için Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak yanınızdayız" mesajı öne çıktı. Ayrıca, polis merkezi amirliklerinde yer alan Güven Masasının önemi de vurgulandı.

Destek ve Farkındalık

Klipte, İl Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinden polisler görev alırken, şiddete maruz kalan kadınlardan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları istendi. "Unutmayın, yalnız değilsiniz. Kadına şiddete karşı hep birlikteyiz." ifadesi de klipte yer aldı.

Sosyal Medya Paylaşımları

Hazırlanan bu anlamlı klip, Sivas Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak geniş kitlelere ulaştırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.