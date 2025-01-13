Sivas Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı, Yılın Kareleri Oylamasında Buluştu

Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak destek verdiler.

Bu önemli etkinlik, her yıl ülke genelinde çekilen etkileyici fotoğrafların ödüllendirildiği ve toplumun sanat anlayışını geliştirmeyi amaçlayan bir organizasyondur. Akçay ve Taşkın, etkinlikte yer alarak toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarının bir araya geldiği bu tür organizasyonlar, toplumda birlik ve beraberlik duygusunu artırırken, güvenlik güçlerinin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını da desteklemektedir.

Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay (fotoğrafta) ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay (fotoğrafta) ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.