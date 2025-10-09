Sivas Gemerek'te İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Ağır Yaralandı
Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ağır yaralandı.
Kaza Detayları
İ.Ç. yönetimindeki 34 FSR 020 plakalı otomobille, M.Y. (32) idaresindeki 38 GB 608 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, müdahalenin ardından tedavi için Sivas'a sevk edildi.
