Sivas Gemerek'te İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Ağır Yaralandı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobil çarpıştı; sürücüler ağır yaralandı, yaralılar Gemerek ve Sivas hastanelerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 19:16
Sivas'ın Gemerek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ağır yaralandı.

Kaza Detayları

İ.Ç. yönetimindeki 34 FSR 020 plakalı otomobille, M.Y. (32) idaresindeki 38 GB 608 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan iki sürücü, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, müdahalenin ardından tedavi için Sivas'a sevk edildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde çarpışan iki otomobilin sürücüleri ağır yaralandı.

