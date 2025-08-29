DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,03 0,24%
ALTIN
4.530,08 -0,5%
BITCOIN
4.503.186,01 2,22%

Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde Sivas-Erzincan kara yolu yakınında devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı; yaralılar ilçede hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:31
Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Hafik İlçesinde Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

A.C. idaresindeki 24 ABZ 783 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde, Yarhisar köyü yakınlarında devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananlar ve Müdahale

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.C., A.E.C., E.C. ve A.C. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eğitim-Bir-Sen ve Suriye Öğretmenler Sendikası Eğitimde İşbirliğinde Anlaştı
2
Tekirdağ Çerkezköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü, Sürücü Tutuklandı
3
Hindistan ve Japonya 10 Yıllık Savunma, Güvenlik ve Ekonomi İşbirliğini Güçlendiriyor
4
Kazakistan ve Tacikistan, Orta Asya'nın Çıkarlarını Önceliklendirdi
5
Bakan Güler: TSK Sınır Güvenliğinden Mavi ve Gök Vatana Kadar Görevde
6
TBMM Gazze İçin Olağanüstü Toplandı: Dervişoğlu'ndan 'İnsanlık Suçludur' Tepkisi
7
İsrail Yemen'de Husilerin Üst Düzey Komutanlarını Hedef Aldı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı