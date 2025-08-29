Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Hafik İlçesinde Trafik Kazası: 5 Yaralı
Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
A.C. idaresindeki 24 ABZ 783 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde, Yarhisar köyü yakınlarında devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralananlar ve Müdahale
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.C., A.E.C., E.C. ve A.C. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.