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Sivas Hastanesinde Patlama: Kimse Zarar Görmedi

Sivas'taki hastanede meydana gelen patlamada, hastalar ve çalışanlar için herhangi bir tehlike oluşmadığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 17:35
Sivas Hastanesinde Patlama: Kimse Zarar Görmedi

Sivas Hastanesinde Tüp Bebek Merkezi Patladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşanan patlama olayının ardından başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

Olayın Detayları

Doğan, dün saat 15.45'te Tüp Bebek Merkezi'ndeki inkübatör cihazının karbon filtresinin bütünlüğünün bozulduğunu ve bu nedenle panik yaratacak bir durum oluştuğunu açıkladı.

Hastanenin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) sorumlusunun bilgilendirildiğini kaydeden Doğan, 112 aracılığıyla AFAD ile iletişime geçildiğini belirtti. AFAD yetkililerinin olay yerinde yaptığı değerlendirmede, durumun ciddi olmadığı fakat ortamdaki atmosferik gaz yayılma ihtimali nedeniyle havalandırma yapılması gerektiği vurgulandı.

Hastane Faaliyetleri Devam Ediyor

Havalandırma işleminin tamamlanmasının ardından olay yeri güvenli hale getirildi ve hastane yoğun bir şekilde hasta kabulüne devam etti.

Ayrıca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hayati Öztürk'ün, olayı yerinde incelemek üzere hastaneyi ziyaret ederek bilgi aldığı bildirildi.

Olayın ardından hastane yönetimi, güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve benzer durumların önlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağını açıkladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahalede bulunarak sızan kimyasal gazı tahliye etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahalede bulunarak sızan kimyasal gazı tahliye etti.

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