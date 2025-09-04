Sivas Kongresi 106. Yılında Bozdağ: 'Manda ve himaye kabul edilemez' ve 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Sivas Kongresi'nin 106. yılı töreninde güçlü mesajlar

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın konuşması

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 4 Eylül 1919'da Sivas'ta alınan kararların anlamına dikkat çekti.

Bozdağ, sözlerine tarihi kongreye ev sahipliği yapan, Kongre Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kongre delegelerini misafir eden neslin torunlarını ve o neslin ceddini saygı, minnet ve şükranla selamlayarak başladı.

4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplanan kongrede alınan kararları okuyan Bozdağ, bu kararların tüm dünyaya ilan edildiğini belirterek, metinde yer alan şu ifadeleri vurguladı: 'Manda ve himaye kabul edilemez. Türk milleti tam egemendir, tam bağımsızdır.'

Bozdağ, lider ile millet arasındaki fedakârlık ruhunu aktarırken, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışına atıfta bulundu: '19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin vatan ve millet sevdasının tercümanı, lideri olmuş, bu millet de tercümanının, liderinin arkasından "Ya şehit ya gazi olurum." diyerek, "ya istiklal ya ölüm" parolasıyla yollara düşmüştür.'

Bozdağ, Sivas'ta verilen mesajın sadece bir milli refleks olmadığını, ceddimizin kanlarıyla imzalanmış bir kararlılık olduğunu ifade ederek, 'Manda ve himaye kabul edilemez' anlayışının dünyaya Sivas'tan ilan edildiğini kaydetti.

Geçmişle bugünün bağı: 15 Temmuz vurgusu

Bozdağ, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün başlattığı darbe girişimine karşı yekvücut duruşunu hatırlatarak, o dönemde olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında birlik halinde olunduğunu belirtti.

Bozdağ, Sivas Kongresi'nin hem kurtuluş mücadelesinin yol haritasını çizdiğini hem de cumhuriyetin kuruluş ilkelerini ve geleceğin anayasasının değişmez hükümlerini ortaya koyduğunu söyledi: 'Sivas Kongresi, tarihin akışını değiştiren, Türkiye Cumhuriyeti çağını açan büyük bir kongredir.'

'Terörsüz Türkiye' hedefi

Türkiye'nin yeni dönemdeki hedeflerine de değinen Bozdağ, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı başında 'terörsüz Türkiye' hedefine vurgu yaptı. Bozdağ, bu hedefin Cumhur ortağı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin büyük desteğiyle ilerlediğini belirtti.

Bozdağ'ın ifadeleri özetle şöyleydi: 'Terörsüz Türkiye hedefi, ülkemizin iç cephesinin güçlenmesine, milletimizin ve devletimizin daha kudretli hale gelmesine önemli katkı sunacaktır.' Ayrıca, bu süreçte şehitlerin aziz ruhlarını incitecek adımlar atılmayacağı konusunda kararlılık ifade etti.

Atatürk, Cumhuriyet ve demokrasi ortak değerimiz

Konuşmasında Cumhuriyet'in bir asrı geride bıraktığını ve değerlerinin millet tarafından tartışılamayacağını belirten Bozdağ, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin değişmez, değiştirilemez başkomutanı ve lideridir.' dedi.

Bozdağ, Atatürk, Cumhuriyet ve demokrasinin hiçbir siyasi partinin tekelinde olamayacağını, bunların ortak değerler olduğunu vurgulayarak, 15 Temmuz'daki büyük demokrasi mücadelesini bu anlayışın somut örneği olarak gösterdi.

Konuşmanın ardından Bozdağ, şeref defterini imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Törene katılanlar

Törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.