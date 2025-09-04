DOLAR
Sivas Kongresi'nin 106. Yılı: Duran'dan Birlik ve Kararlılık Mesajı

Burhanettin Duran, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde milletin birlik ve kararlılığını vurgulayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazileri andı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:45
Sivas Kongresi'nin 106. Yılı: Duran'dan Birlik ve Kararlılık Mesajı

Sivas Kongresi'nin 106. Yılı: Duran'dan Birlik ve Kararlılık Mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı.

Mesajında, Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in kurulmasında tarihi dönüm noktalarından olan Sivas Kongresi'nin milletin istiklal ve hürriyet iradesinin en güçlü ifadelerinden biri olduğunu belirtti.

Kongrede alınan kararların Anadolu'nun dört bir yanında yankılanarak Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini daha da alevlendirdiğini aktaran Duran, şunları kaydetti:

"106 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz, birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini güçlendirerek aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor."

Duran, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

