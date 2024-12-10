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Sivas Milletvekili Rukiye Toy'dan Batılı Ülke Liderlerine Sert Eleştiri

Rukiye Toy, Batılı liderlerin insan hakları ihlalleri karşısındaki kayıtsızlığını eleştirerek kırık not aldıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 19:04
Sivas Milletvekili Rukiye Toy'dan Batılı Ülke Liderlerine Sert Eleştiri

Rukiye Toy'dan Çarpıcı Açıklamalar

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Batılı ülke liderlerinin, geçtiğimiz süreçte insanlık sınavından durmaksızın kırık not aldıklarını belirtti.

İnsan Hakları Günü Vurgusu

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde bireylerin özgürce ve güvenli yaşama hakkının güvence altına alındığını hatırlatan Toy, 10 Aralık’ın İnsan Hakları Günü olarak kabul edildiğini ifade etti.

Dünyadaki İnsan Hakları İhlalleri

Toy, kimsenin keyfi olarak yakalanamayacağını, tutuklanamayacağını ve sürgün edilemeyeceğini vurgulayarak, özellikle Gazze'deki insan hakları ihlalleri ile uluslararası kuruluşların acizliğini gözler önüne serdi.

Filistin ve Suriye'deki Durum

Son bir yılda 10 binlerce Filistinli kadının ve çocuğun hayatını kaybettiğini, Gazze’nin yerle bir edildiğini belirtirken; İsrail'in Suriye ve diğer bölgelere yönelik saldırılarına dikkat çekti.

Batı'nın İkili Standartları

Ukrayna-Rusya Savaşı’nda Batılı ülkelerin mültecilere açtığı kapıları hatırlatan Toy, esmerler ve siyahiler için ayrımcılık yapıldığını iddia ederek, Batılı liderlerin geçtikleri insanlık sınavlarından kırık not aldıklarını yineledi.

Türkiye'nin Mülteci Politikası

Son olarak, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere uzun yıllardır nasıl kucak açtığını anımsatan Toy, Sednaya Hapishanesi'nde yaşanan insanlık suçlarına da değindi ve muhacirlerle ilgili ayrımcı tutumları eleştirdi.

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