Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Aralık Ayında 35 Bin 702 Yolcuya Hizmet Verdi

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Önemli Veriler

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, geçen yıl Aralık ayında 35 bin 702 yolcuya hizmet verdi. Havalimanından yapılan açıklamada, aralık ayında iç hat yolcu trafiği 35 bin 190, dış hat yolcu trafiği ise 512 olarak kaydedildi. Bu rakamlarla birlikte, havalimanı toplamda 35 bin 702 yolcuya hizmet sunmuş oldu.

Uçak ve Yük Trafiği

Aralık ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş-kalkış yapan toplam uçak trafiği ise iç hatlarda 296, dış hatlarda 4 olmak üzere toplam 300 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yük trafiği ise 237 ton olarak bildirildi.

12 Aylık Dönem Verileri

Geçtiğimiz 12 aylık süreçte Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda toplam yolcu trafiği 438 bin 184, uçak trafiği 3 bin 552, yük trafiği ise 3 bin 506 ton olarak gerçekleşti.