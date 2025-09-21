Sivas Şarkışla'da Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 34 NOR 944 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı; ekipler kurtarma ve tedavi için sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:43
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay

S.S. (21) idaresindeki 34 NOR 944 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolunun Kömürkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kurtarma ve tedavi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, Şarkışla Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Kazada sürücü ile araçtaki S.K. (25), M.Ç. (23), O.A. (22) ve E.B. (23) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

