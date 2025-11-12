Sivas Suşehri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesi Kekeç köyü mevkiinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 20:31
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza ve müdahale

Kaza, Suşehri ilçesi Kekeç köyü mevkiinde meydana geldi. Yunus Kayışoğlu (56) idaresindeki 16 AKE 885 plakalı otomobil ile M.T. (39) idaresindeki 61 DJ 029 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Yunus Kayışoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, M.T. ile A.T. yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

