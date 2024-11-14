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Sivas'ta 25 Mobil Taziye Aracı Hizmete Sunuldu

Sivas Belediyesi, 25 mobil taziye aracını halkın hizmetine sundu; taziye aracı uygulaması, Kovid-19 döneminin ardından yeniden hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 20:43
Sivas'ta 25 Mobil Taziye Aracı Hizmete Sunuldu

Sivas Belediyesi'nden Mobil Taziye Araçları

Sivas Belediyesi, 25 mobil taziye aracını vatandaşların hizmetine sundu. Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde sona eren taziye aracı uygulaması, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun’un talimatıyla yeniden hayata geçirildiği belirtildi.

25 mobil taziye aracı, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde sergilendi. Belediye öncülüğünde hayırsever iş insanlarının katkılarıyla temin edilen araçlar, taziye işleri için önemli bir hizmet sunacak.

Hayırseverlere Teşekkür

Başkan Adem Uzun, sergi alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil taziye projesine katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti. Uzun, "Mobil taziye araçlarımızın içerisinde her detay düşünülmüş. Isınmadan, semaverine, mutfağına kadar gerekli her şey mevcut. İnşallah bundan sonra vatandaşlarımız bu hizmeti en iyi şekilde kullanabilecekler," dedi.

Mobil Taziye Araçlarının Özellikleri ve Maliyeti

Uzun, mobil taziye araçlarının maliyetinin yaklaşık 10 milyon lira olduğunu ve aynı anda 35 kişinin araçta taziye verebileceğini vurguladı. Bu araçların, Sivas’ın sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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