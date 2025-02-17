Sivas'ta 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı: Operasyon Başarıyla Gerçekleşti

Sivas'ta yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı; sürücüler tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:21
Sivas'ta 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı: Operasyon Başarıyla Gerçekleşti

Sivas'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ortaya çıktı.

Uygulama Noktasında Durum

Ekipler, il sınırları içerisinde meydana gelebilecek göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini önlemek amacıyla Erzincan yolu uygulama noktasında 2 aracı durdurdu. Yapılan kontroller sonucunda, araçlarda Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi.

Yasa Dışı Geçişin Sorumluları Tutuklandı

Düzensiz göçmenlerin menfaat karşılığı naklini sağlayan araçların sürücüleri, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu operasyon, Sivas'ta kaçak göçmen faaliyetlerinin önlenmesi için atılan önemli bir adım olarak kaydedildi.

Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen...

Sivas'ta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

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