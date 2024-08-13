Sivas'ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Sivas'ta Deprem Alarmı

Sivas'ta 21 Ekim 2023 tarihinde, saat 10.33'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu doğal olay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi web sitesinde de doğrulandı.

Depremin Özellikleri

Yetkililer, depremin derinliğinin 9,7 kilometre olduğunu açıkladı. Sarsıntının yerel halk üzerinde endişe yarattığı belirtildi. Gelişmeler Takip Ediliyor

Yetkililer, durumu yakından izlemekte ve gerekli önlemleri almaktadır. Sivas'ta yaşayanların ve çevre bölgelerin güvenliği için çalışmalar sürdürülmektedir.