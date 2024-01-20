Sivas'ta 4.4 şiddetinde deprem oldu
Deprem Sivas Gürün merkezli gerçekleşti. Gece saat 01:27 sularında meydana gelen depremin şiddeti 4.4 olarak ölçüldü.
Sivas'ta meydana gelen depremin merkez üssü Gürün ilçesi oldu. Deprem AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre yerin 5,33 kilometre altında gerçekleştiği öğrenildi.
SİVAS VALİLİĞİNDEN DEPRE AÇIKLAMASI
Sivas Valiliği'nden gelen açıklamaya göre bölgede olumsuz bir durum yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan paylaşımda depremden etkilenenlere geçmiş olsun mesajı gönderildi.