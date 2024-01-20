Sivas'ta 4.4 şiddetinde deprem oldu

Sivas'ta meydana gelen depremin merkez üssü Gürün ilçesi oldu. Deprem AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre yerin 5,33 kilometre altında gerçekleştiği öğrenildi.

SİVAS VALİLİĞİNDEN DEPRE AÇIKLAMASI

Sivas Valiliği'nden gelen açıklamaya göre bölgede olumsuz bir durum yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan paylaşımda depremden etkilenenlere geçmiş olsun mesajı gönderildi.