DOLAR
34,16 0,01%
EURO
37,19 -0,08%
ALTIN
2.943,04 -0,26%
BITCOIN
2.297.348,27 0,64%

Sivas'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Sivas'ın merkezi, 4,7 büyüklüğündeki depremin sarsıntısını yaşadı. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:44
Sivas'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Sivas'ta Deprem Alarmı

Bugün (tarih) saat 11.29'da Sivas'ın merkez ilçesinde, yerel saatle 11.29'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu önemli sarsıntı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre kaydedildi.

Depremin Detayları

Gerçekleşen depremin derinliği ise yaklaşık 10,57 kilometre olarak belirlendi. Depremin merkez üssü Sivas'ın merkezi olduğu için, çevredeki birçok kişi sarsıntıyı hissetti.

Yetkililer, depremin ardından halkı bilgilendirmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Sivas'taki gelişmelerle ilgili olarak AFAD'ın resmi kaynaklarından bilgi takip edilmesi önerilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek
2
Batı Şeria'da Zeytin Toplayıcı Filistinli Kadının Ölümü
3
Bakan Göktaş'tan Rojin Kabaiş'in Ailesine Taziye Ziyareti
4
Büyükçekmece'de İnşaat İşçisinin Tehlikeli Geçişi Kamerada
5
Çelik İhracatçıları Birliği, Azerbaycan ile İş Birliğini Güçlendiriyor
6
ABD'de Gazze Politikası Nedeniyle İstifa Eden Çalışanlardan Yeni Siyasi Eylem Komitesi
7
Okyanus Derinliklerindeki Sıcak Hava Dalgaları Yüzeyle Bağlantılı Değil

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti