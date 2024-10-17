Sivas'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Sivas'ta Deprem Alarmı

Bugün (tarih) saat 11.29'da Sivas'ın merkez ilçesinde, yerel saatle 11.29'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu önemli sarsıntı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre kaydedildi.

Depremin Detayları

Gerçekleşen depremin derinliği ise yaklaşık 10,57 kilometre olarak belirlendi. Depremin merkez üssü Sivas'ın merkezi olduğu için, çevredeki birçok kişi sarsıntıyı hissetti.

Yetkililer, depremin ardından halkı bilgilendirmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Sivas'taki gelişmelerle ilgili olarak AFAD'ın resmi kaynaklarından bilgi takip edilmesi önerilmektedir.