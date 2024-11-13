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Sivas'ta 45 Yıllık İçme Suyu Boruları Yenileniyor

Sivas Belediyesi, 45 yıllık çelik içme suyu borularını değiştirerek su kayıp ve kaçaklarıyla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:54
Sivas'ta 45 Yıllık İçme Suyu Boruları Yenileniyor

Sivas’ta İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, 45 yıl önce döşenen içme suyu hattındaki eski çelik boruların yenileme çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Bu yıl 1450 metre uzunluğundaki çelik boru hattı değiştirilirken, toplamda yaklaşık 10 bin metre çelik boru değişim alanı bulunduğu kaydedildi.

Eski Borular Sergilendi

Sivas Belediyesi, eskiyen 45 yıllık çelik su borularını ve yeni su borularını belediye önünde sergiledi. Başkan Uzun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Sivas Belediyesi’nin doğru su yönetimi politikası çerçevesinde bu adımı attığını belirtti.

Sağlık ve Basınç Sorunları

Uzun, “Yaklaşık 45 yıl önce içerisi paslanmasın diye zifte benzer bir malzeme ile kaplandığını görüyoruz. İçerisindeki malzeme sağlık açısından çok uygun değil. Zaman içerisinde çelik boruların basınçtan dolayı yamulduğunu tespit ettik.” dedi.

Kayıp ve Kaçakla Mücadele

Başkan Uzun, içme suyu ağındaki kayıp ve kaçakları önlemeyi de hedeflediklerini ifade ederek, “Biliyoruz ki hatlarda çok ciddi anlamda kayıp ve kaçak var. Bunun için de hatlara kesinlikle müdahale edilmesi lazım.” dedi.

Gelecek Planları

Sivas Belediyesi, önümüzdeki yıl il merkezindeki birçok alanın çelik borularını değiştirmeyi planlıyor ve 4,5 yıllık süre içerisinde şehrin su hatlarında büyük bir değişim gerçekleştirecek. Uzun, “Daha sağlıklı, daha modern çelik boruları döşeyerek, şehrimizdeki vatandaşlarımızın sağlıklı su almasını sağlayacağız.” diye ekledi.

Su Tasarrufu Çağrısı

Yeni su kaynakları arayışlarının devam ettiğini vurgulayan Uzun, vatandaşları su tasarrufuna davet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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