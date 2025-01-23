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Sivas'ta 7 Milyon Lira Dolandıran Firari Hükümlü Yakalandı

Sivas'ta yaklaşık 7 milyon lira dolandırıcılık suçuyla aranan firari hükümlü R.C. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:00
Sivas'ta 7 Milyon Lira Dolandıran Firari Hükümlü Yakalandı

Sivas'ta, yaklaşık 7 milyon lira dolandırarak kayıplara karışan firari hükümlü R.C., güvenlik güçlerince yakalandı. Hakkında 28 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C., dolandırıcılık suçunun yanı sıra diğer ağır iddialarla da gündeme geldi.

Dolandırılan kişi, yağmaya teşebbüs, şantaj ve tehdit suçlamalarıyla Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Emniyet ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçerek şüpheliyi kısa sürede tespit etti.

Yakaladığı sırada farklı bir kimlik sunan zanlının detaylı kimlik sorgusunda, kişinin kendini kamu görevlisi ya da banka, sigorta, kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması nedeniyle nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık eylemi sonucunda bir kişiyi yaklaşık 7 milyon lira kayba uğratan R.C., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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