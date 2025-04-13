DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 0%
ALTIN
3.957,95 0%
BITCOIN
3.234.793,33 0,15%

Sivas'ta Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta bir otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 00:36
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 00:36
Sivas'ta Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Trajik Kaza

Sivas'ta, yol kenarındaki bir ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nde meydana geldi. A.G. (48) yönetimindeki 58 HB 802 plakalı otomobil, sürüş kontrolünü kaybederek ağaca çarptı.

Hızlı Müdahale

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık görevlileri, sürücü A.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

A.G'nin itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cesedi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza...

Sivas'ta, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza...

Sivas'ta, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Uluslararası Balkan Tiyatro Festivali'nde 'Taj Mahal Muhafızları' Oyunu Sahnelendi
2
Sivas'ta Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
3
Mardin'de Tır ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
4
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Türkiye ile İlişkilerin Normalleşmesi Hedefleniyor
5
Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Muş'ta Kış Şartlarında Mahsur Kalan 60 Kişi Kurtarıldı
7
Kerkük'te Gazze'ye Destek Gösterisi Düzenlendi

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık