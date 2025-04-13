Sivas'ta Ağaca Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Trajik Kaza

Sivas'ta, yol kenarındaki bir ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'nde meydana geldi. A.G. (48) yönetimindeki 58 HB 802 plakalı otomobil, sürüş kontrolünü kaybederek ağaca çarptı.

Hızlı Müdahale

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık görevlileri, sürücü A.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

A.G'nin itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cesedi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta, yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.