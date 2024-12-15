Sivas'ta Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sivas'ta Apartman Dairesinde Yangın Çıktı

Sivas'ta meydana gelen yangın, Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı 59. Sokak'taki 9 katlı bir apartmanın en üst katında oldu. M.E.G'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Alevleri ve dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak yangına müdahale etti.

Yangına müdahale çalışmaları yaklaşık yarım saat sürdü ve ekiplerin özverili çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangının çıkış nedeni ve olayın sonuçları hakkında araştırmalar devam ediyor.

Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmadan atlatıldı.

Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Sivas'ta apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.