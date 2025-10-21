Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü

Hafik ilçesinde yaşanan olayın ayrıntıları

Sivas'ın Hafik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mustafa Çatak (70) hayatını kaybetti.

Olay, Üreğil köyündeki evinin sınırını ölçtürmek amacıyla kadastro ekibi getiren Çatak ile sınır anlaşmazlığı yaşadığı komşusu A.S. (69) arasında tartışma ile başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.S. üzerinde bulunan tabancayla Çatak'a ateş etti. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Çatak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri ve komando timi, olayın ardından kaçan A.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

