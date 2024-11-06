Sivas'ta Askeri Personel Kılığındaki Dolandırıcı Yakalandı

Sivas'ta Dolandırıcılık Girişimi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, kendisini askeri personel olarak tanıtan Ş.K. (24) isimli bir kişi, dolandırıcılık amacıyla bir vatandaşı hedef aldı.

Olayın Gelişimi

İlçeye bağlı Çanakçı köyünde yaşayan R.D. (56), Ş.K.'nın kendisine yaptığı telefon görüşmesiyle dolandırıcılık girişiminden haberdar oldu. Ş.K., R.D.'ye askeri operasyonda kullanılmak üzere evindeki ziynet eşyalarını almak için geleceğini söyledi.

Jandarma Müdahalesi

R.D., Ş.K.'nın şüpheli konuşmaları üzerine durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından köye düzenlenen operasyonda, ziynet eşyalarını almaya gelen Ş.K. suç üstü yakalandı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan Ş.K., Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında yapılan yargılamada, çıkarıldığı hakimlikce tutuklandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kendisini askeri personel olarak tanıtan kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından suç üstü yakalandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kendisini askeri personel olarak tanıtan kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından suç üstü yakalandı.