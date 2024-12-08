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Sivas'ta Ayı Saldırısında Hayatını Kaybeden Eski Muhtar

Sivas'ın Zara ilçesinde domuz avında ayı saldırısına uğrayan eski muhtar, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 09:53
Sivas'ta Ayı Saldırısında Hayatını Kaybeden Eski Muhtar

Sivas'ta Ayı Saldırısı sonucu Ölüm

Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, domuz avına çıkan eski muhtar Mahmut Alkaya (47), ayı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olayın ardından acilen Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılan Alkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Gözler, Alkaya'nın cenazesinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zara ilçesine götürüleceği bilgisine çevrildi. Olay, genç yaşta hayatını kaybeden eski muhtarın ailesini ve köy halkını derinden üzmüştü.

Alkaya, bir arkadaşıyla birlikte Karaçayır köyü yakınlarında avlandığı sırada aniden karşılaştığı ayı nedeniyle kötü bir saldırıya uğramış ve ambulans helikopter yardımıyla hastaneye ulaştırılmıştı.

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Sivas'ta Ayı Saldırısında Hayatını Kaybeden Eski Muhtar

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