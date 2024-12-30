Sivas'ta Baca Temizlerken Çatıdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Gölova ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir olayda, baca temizliği için çıktığı çatıdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın bacasını temizlemek amacıyla çatıya çıkan E.A., dengesini kaybederek yere düştü.

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Gölova Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.A. maalesef tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.