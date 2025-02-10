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Sivas'ta Bal Yüklü Kamyonet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bal yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:33
Sivas'ta Bal Yüklü Kamyonet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Sivas'ta Devrilen Bal Yüklü Kamyonetten Yaralı Çıktı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, bal yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Sivas-Erzincan kara yolunda meydana geldi.

30 AS 697 plakalı kamyonet, sürücü M.E. yönetimindeki araç, Üçyol Kavşağı'nda istinat duvarını aşarak devrildi. Kaza anında kamyonetteki petek ballar etrafa saçıldı.

Yaşanan kazanın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralanan sürücü, ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bal yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bal yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bal yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bal yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

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