Sivas'ta Baraj Altında Kalan Köy 16 Yıl Sonra Beyaza Büründü

Sivas'ta Baraj Altında Kalan Köy Yeniden Gözler Önüne Serildi

Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Pusat köyü, Pusat-Özen Barajı altında kalmasının ardından 16 yıl aradan sonra tekrar beyaz örtüyle kaplandı. Barajın 2008 yılında tamamen dolması sonucu, köyün eski yerleşim alanı suyla doldu ve yerleşim yeri yaklaşık 200 metre yukarı taşındı.

Son günlerde etkili olan kuraklık ve tarımsal sulama ihtiyacının sonucu olarak barajda su seviyesinin düşmesi, köyde kaybolan birçok yapının görünmesini sağladı. Yıllar boyunca su altında kalan cami ve diğer yapılar, minaresinin uç kısmı gibi simgesel yapılar bisikletlilerin ve ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Köyde suyun çekilmesiyle birlikte, kar yağışı suların çekildiği alanları tamamen beyaza bürüdü. Bu durum, ortaya çıkan evler, köy çeşmeleri ve ağaçlarla birlikte muhteşem bir manzara sundu. Ayrıca, suyun altında kalan köprünün altından tekrar su akmaya başlaması da dikkat çekti.

Görünen o ki, 16 yıl boyunca yok olan bu güzel yerleşim alanı, şimdi hem doğal hem de tarihsel bir miras olarak yeniden ortaya çıkıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan köyün eski yerleşim alanı su seviyesinin düşmesinin ardından 16 yıl sonra beyaza büründü.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan köyün eski yerleşim alanı su seviyesinin düşmesinin ardından 16 yıl sonra beyaza büründü.