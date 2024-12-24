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Sivas'ta Baygın Bulunan Gonca Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan 33 yaşındaki Gonca Özdemir’in cenazesi toprağa verildi. Eşi gözaltında.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:19
Sivas'ta Baygın Bulunan Gonca Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan ve hastanede yaşamını yitiren 33 yaşındaki Gonca Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı. Üç çocuk annesi Özdemir'in cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri sonrasında yakınlarına teslim edildi.

Özdemir'in cenazesi, öğle vakti Gökçekaş köyü camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine, Özdemir'in ailesinin yanı sıra Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özdemir'in vücudundaki darp izleri nedeniyle gözaltına alınan eşi T. Özdemir, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Suşehri Adliyesi'ne sevk edildi. Gonca Özdemir'in, ölmeden önce bir kadın arkadaşıyla mesajlaşarak eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirttiği iddia edildi.

Taşköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki T. Özdemir, uyandırmaya çalıştığı eşinin tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekipleri, bilinci kapalı halde Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir’in hayatını kaybettiğini bildirdi. Olay sonrası T. Özdemir gözaltına alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadın köyünde toprağa verildi. Özdemir'in tabutunun üzerine yakınları tarafından gelinlik bırakıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren...

Sivas'ın Suşehri ilçesinde evinde baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadın köyünde toprağa verildi. Özdemir'in tabutunun üzerine yakınları tarafından gelinlik bırakıldı.

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